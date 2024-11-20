Тот самый Deep State в действии, когда уже ничего не может изменить.

82-летний руководитель США Джо Байден, одобрил поставки противопехотных мин для нужд украинской армии. О боеприпасах, против применения которых высказалось в соответствующей конвенции 160 государств, рассказали в свежей публикации The Washington Post, пообщавшись со своими анонимными источниками из Пентагона.

Как заявил военный чиновник Штатов, Байден разрешил передачу ВСУ противопехотных мин. По замыслу советников Байдена, такими методами Украина возможно сдержит ускорившийся темп российского наступления, успешно ведущегося сразу на нескольких операционных направлениях.





Управляемая мина "Клеймор"





А тем временем украинские чиновники пообещали, что такие мины не будут установлены в густонаселенной местности. Правда точно гарантировать этого не может никто.

Вместе с тем без введения воинского контингента НАТО на территорию Украины, у Киева победить Россию не получится совершенно никак. Как и более раннее разрешение Байдена для ВСУ использовать дальнобойные ракеты в глубину российской территории не поможет добиться победы над ВС РФ.