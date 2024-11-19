На территории РФ запустили серийный выпуск транспортабельных укрытий, способных защитить жизнь человека во время ядерной эскалации. Мобильный бункер был создан сотрудниками Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС. Первые модульные конструкции уже сошли с производственных конвейеров завода, построенного в нижегородском Дзержинске и представлены на публике.
Так оценивая важность изготовления такого рода укрытий, производство было профинансировано российским государством.
Помимо стойкости к световому излучению ядерного взрыва, внутренний объем мобильного строения эффективен при распространении техногенных аварий и иных катаклизмов природного типа. Предполагается выпускать два типа таких конструкций: человеческий блок вместимостью 54 единицы и технический модуль. Вместимость человеческого блока можно масштабировать дополнительными модулями.
Источник изображения: "Русское оружие"
Главный плюс собственной разработки по мнению ВНИИ ГОЧС – это транспортная мобильность. В случае необходимости бетонную конструкцию можно погрузить на грузовую платформу и переместить на новое место.
О том, что «КУБ-М» будет создан, стало известно ровно год назад, где будущей разработке отвели место укрытию от радиоактивных источников опасности и светового «удара» после ядерного взрыва. На создание одного мобильного убежища уходит 90 дней. Причем такой комплекс стоит в 2 раза меньше, чем постройка стационарного блока.
«КУБ-М» оснащён системой фильтрации входящих воздушных масс, комплексом РХБЗ.
Основные параметры защиты убежищ:
- Защита от ударной волны (барометрическая защита)
- Фильтрация воздуха от радиоактивной пыли и газов
- Герметичность помещений для предотвращения проникновения радиации
- Запасы продовольствия, воды и медикаментов
Убежища от ядерного взрыва могут различаться по типу конструкции, степени защиты и предназначению.