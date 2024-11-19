Железобетонные укрытия оснащаются самими необходимыми автономными системами жизнеобеспечения и легко масштабируются.

На территории РФ запустили серийный выпуск транспортабельных укрытий, способных защитить жизнь человека во время ядерной эскалации. Мобильный бункер был создан сотрудниками Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС. Первые модульные конструкции уже сошли с производственных конвейеров завода, построенного в нижегородском Дзержинске и представлены на публике.

Так оценивая важность изготовления такого рода укрытий, производство было профинансировано российским государством.

Помимо стойкости к световому излучению ядерного взрыва, внутренний объем мобильного строения эффективен при распространении техногенных аварий и иных катаклизмов природного типа. Предполагается выпускать два типа таких конструкций: человеческий блок вместимостью 54 единицы и технический модуль. Вместимость человеческого блока можно масштабировать дополнительными модулями.

Источник изображения: "Русское оружие"

Главный плюс собственной разработки по мнению ВНИИ ГОЧС – это транспортная мобильность. В случае необходимости бетонную конструкцию можно погрузить на грузовую платформу и переместить на новое место.

О том, что «КУБ-М» будет создан, стало известно ровно год назад, где будущей разработке отвели место укрытию от радиоактивных источников опасности и светового «удара» после ядерного взрыва. На создание одного мобильного убежища уходит 90 дней. Причем такой комплекс стоит в 2 раза меньше, чем постройка стационарного блока.

«КУБ-М» оснащён системой фильтрации входящих воздушных масс, комплексом РХБЗ.

Основные параметры защиты убежищ:

- Защита от ударной волны (барометрическая защита)

- Фильтрация воздуха от радиоактивной пыли и газов

- Герметичность помещений для предотвращения проникновения радиации

- Запасы продовольствия, воды и медикаментов

Убежища от ядерного взрыва могут различаться по типу конструкции, степени защиты и предназначению.