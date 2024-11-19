Все данные по российским гражданам есть у украинских спецслужб. И даже самого Осеевского.

В это тяжело поверить, но абсолютно на каждого российского гражданина персональные данные уже давно находятся в сети Интернет. О том, что персональная информация о каждом жителе России не является в массе своей закрытой для потенциальных преступников, на конференции по безопасности клиентов заявил никто иной, как руководитель отечественного «Ростелекома».

Глава Михаил Осеевский прямо ответил, что причиной массированных атак на отечественное население является тот фактор, что данные жителей РФ давно в Сети.

Тем более некоторая часть даркнета является пристанищем украинских спецслужб, сумевших в этом сетевом пространстве создать базу данных по каждому человеку с российским гражданством.

Исключением не стал и сам высший управленец. Осеевский лично ознакомился с одной из таких баз, где с удивлением обнаружил данные о самом себе.









О том, что слова топ-менеджера «Ростелекома» недалеки от истины, подтвердили косвенно и в Роскомнадзоре, заявив, что как минимум с января 2024 года в сети можно обнаружить 600 млн. различных записей о российских гражданах.

Так один из управляющих Сбером Станислав Кузнецов рассказал, что только в открытом доступе персональные данные лиц, достигших 18-летнего возраста, составляют 3,5 млрд. строковых записей. В пересчёте на общее число жителей России, это около 90% совершеннолетних жителей РФ.

Известны и источники таких утечек. Это онлайн-маркетплейсы и всевозможные медицинские организации.