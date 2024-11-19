Слабость украинской обороны усугубило слишком сильное желание Зеленского удержать позиции ВСУ в Курской области.

Бои в Часов Яре для украинской армии плавно, но неуклонно смешаются в сторону ухудшения оперативной ситуации. Чем дольше ВСУ сражаются в этом донбасском городе с российскими ВС, тем очевидней становится их уязвимая позиция. О негативной тенденции сражений украинской армии за Часов Яр рассказал украинский военный аналитик Богдан Мирошников.









Специалист по военному делу обозначил ситуацию в районе так называемого клещеевско-андреевского плацдарма для украинской стороны, где усиленное давление российской армейской группировки делает удержание вышеобозначенного позиционного района практически невозможным. Тем более оперативная обстановка рядом с н.п. Клещеевка и Андреевка стала слишком трудной для украинского командования. Мирошников отвёл лишь несколько суток устойчивости украинской обороны здесь.





Ударные дроны и артиллерия ВС РФ круглосуточно атакуют позиции украинской армии в Часов Яре





И как только клещеевский плацдарм окончательно падёт, не станет дело и за самим городом Часов Яр, в обороне которого уже не будет никакого военного смысла.





О том, что ситуация в Часов Яре не является стабильно устойчивой, напомнили и свежие публикации проукраинского ресурса Deep State, где местные аналитики указали на успех штурмовых групп россиян, замеченных украинскими разведчиками уже в центральных кварталах городской агломерации. Успех сопутствует ВС РФ здесь и в квартале Октябрьский, а центральные районы города уже обеими сторонами отмечаются как «серая зона».