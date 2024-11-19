Политическая турбулентность плохой союзник в туристическом бизнесе.

Российские граждане, следящие за политической обстановкой в республике Абхазия, решили позаботиться о своей безопасности лично и не делать выбор в пользу этого места отдыха, где сильны протестные настроения абхазских граждан. Из-за чего, по информации от Ассоциации туроператоров РФ, российские жители стали массово отказываться от летних путёвок на 2025 год в Абхазию.

Как заявили представители отечественной АТОР, отказываться от летнего отдыха на территории Абхазии стали после резонансных событий 15-17 ноября. Так если сравнивать с предыдущей неделей, число таких «отказников» увеличилось как минимум в 3 раза. Зарегистрирован был и своеобразный рекорд в 95% отказов от летних туров в одной из российских туристических компаний.

Как пояснили по ситуации, изначально хотели отдохнуть в Абхазии как минимум полтора миллиона российских туристов, что на 5% больше чем в году 2024-м. Но беспорядки и политическая турбулентность привела лишь к тому, что туристы из РФ предпочитают отказаться от будущего отдыха здесь и сделать свой выбор в пользу более безопасных туристических кластеров. Сейчас в Абхазию готовы поехать лишь 120 тыс. российских граждан, запланировавших свой отдых заранее.