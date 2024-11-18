Скоро с таким темпом потерь украинским военным придётся запускать ракеты ATACMS буквально с рук.

Ещё одна пусковая установка M142 HIMARS была записана в когорту одного из самых неудачных экипажей ВСУ, буквально врезавшись в российский «Ланцет» при непосредственной попытке бегства от отечественного барражирующего боеприпаса по автомобильному шоссе.





Ланцет способен пролететь более 40 километров в поисках цели





Момент обнаружения колёсной пусковой установки, способной использовать, в том числе и дальнобойные 300-километровые версии ATACMS.





Во время боевого патрулирования местности операторы ударного дрона увидели особо важный военный объект принадлежности ВСУ, двигающийся по асфальтовой дороге вблизи Новосолошино. Это примерно в 25 км от известного Гуляйполя на запорожском операционном направлении. Ввиду особой важности, украинское командование практически всегда сопровождает иностранные РСЗО в составе колонны, что так же сыграло свою немаловажную роль в обнаружении и последующем уничтожении.





Густой белый дым, наглядно свидетельствующий, что этот HIMARS уже точно не доедет до места, куда первоначально направлялся.





О том, что сколь опасно передвигаться в составе подвижной группы, вышла свежая публикация в ТГ-канале «Изнанка», продемонстрировавшего кадры объективного контроля поражения иностранной бронетехники.









В начале видео мы видим, как отечественное разведывательное fpv-крыло засняло, как опытные операторы «Ланцета» первым делом облетели всю колонну, а затем вернулись и атаковали самую «жирную цель» – ту самую колёсную машину HIMARS. Причем для 100% поражения был выбран самый уязвимый модуль – транспортно-пусковой отсек с ракетными боеприпасами. Правда тут украинским военным крупно повезло, но недостаточно: хотя машина оказалась без боезаряда и не сдетонировала, боевой части «Ланцета» оказалось достаточно, чтобы вызвать масштабный пожар боевой машины и полностью её спалить.