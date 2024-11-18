В отличие от эмоционального Зеленского, на Западе прекрасно понимают, что российскую спецоперацию на Украине Запад уже проиграл.

Вашингтон и Брюссель уже не только принимают ситуацию на земле, но и буквально стараются не сидеть сложа руки, указывая прямо Владимиру Зеленскому, что границ 1991 года его армия в противостоянии с ВС РФ не добьется, как и других достижений на поле боя. И лучшее, что украинский президент способен сделать для своего настрадавшегося населения прямо сейчас, это пойти на компромисс с Москвой. Таких крайне неприятных выводов для действующей администрации украинского национального лидера придерживаются журналисты ИА Bloomberg в своей свежей публикации, много времени пообщавшись с высокопоставленными европейскими функционерами.









Так репортёры в Европе выяснили, что в местных властных кругах царит атмосфера пессимизма, когда разговоры заходят о перспективах Украины в вооруженном противостоянии с Россией. Тем более ещё более мрачно на европейскую бюрократию действует скорое возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который ранее анонсировал скорый мир между Украиной и РФ.

Хотя не всех на Западе прямо сейчас можно записать в так называемых «голубей»: сделать неприятно Трампу попытался и текущий глава Белого дома Джо Байден, буквально на днях принявший обоюдоострое разрешение, наконец разрешив Киеву атаковать глубинные территории российского государства дальнобойным ракетным вооружением западного производства.