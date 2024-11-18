Запоздалое решение Байдена дало России много времени для перебазирования самолётов и вертолётов подальше от линии ЛБС и научило перехватывать данный тип ракет во время атак по Крыму.

В России имеется целый спектр зенитных систем, способных наиболее безопасным способом обезвреживать оперативно-тактические ракеты ATACMS, запущенные посредством M270 MLRS и M142 HIMARS. Соответствующее заявление сделал руководитель отечественного издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В беседе с корреспондентами РИА Новости военный эксперт рассказал, что на вооружении армии РФ есть системы ПВО, умеющие уничтожать во время подлёта американские дальнобойные ракеты.

По словам Коротченко это комплексы ЗРК С-400 и С300В4 и остальные их модификации, отлично приспособленные как для перехвата крылатых ракет, так и для обезвреживания воздушных баллистических целей.









Так же справятся с поражением американских дальнобойных боеприпасов и российские комплексы средней дальности – «Бук-М3»

А мы напомним, что вчера в известном американском издании The New York Times вышла публикация, в которой прямо указывается на разрешение Джо Байдена об ударах наземными ракетными комплексами с боеголовками ATACMS по целям, находящихся исключительно в территориальных границах России. Соответствующее разрешение украинской армии дал никто иной, как лично уходящий руководитель Белого дома 82-летний Байден.