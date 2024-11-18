Сначала нужно победить, а потом будет уже потом.

Экономический министр из текущего кабинета министров Германии Олафа Шольца и по совместительству соруководитель партии «Зеленых» – Роберт Хабек, рассказал прессе, что если он получит кресло федерального канцлера ФРГ, то Украина получит дальнобойные авиационные ракеты Taurus.

Так во время беседы с корреспондентами канала ARD Хабека спросили, считает ли он, что нужно поступить по-другому с ракетами Taurus, отменив запрет Шольца на передачу высокоточных авиационных снарядов Украине. Хабек ответил «да».





Шансы на гипотетическое избрание Хабека есть, но они достаточно невысоки.





Так же министр экономики ответил, что отправка вооружений – это действительно сложный вопрос для действующей власти ФРГ.

А мы напомним, что к Шольцу много раз обращались многочисленные депутаты и политические деятели с просьбами поделиться с украинской армией немецкими запасами ракет класса «воздух-земля» KEPD 350. Но Шольц всегда напрямую отклонял такие идеи просителей. Отказывал и действующий канцлер и лично украинскому президенту Владимиру Зеленскому в такой просьбе.