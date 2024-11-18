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Madarator
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
Именно так действует американский Deep State, когда ни есть ни спать не может, чтобы не напакостить желающему прекратить конфликт между Украиной и Россией Трампу.

   Редакторы российского паблика «Военная хроника» загрузили онлайн карту отечественных областей, куда могут дотянуться ракеты американского комплекса ATACMS в своей самой дальнобойной модификации.

   Как пояснено в сообщении, ракеты производства США способны пролететь 300 километров в модели Block 1AT2K. Теперь под непосредственной угрозой находятся военные части и базы ВС РФ, раньше до которых украинская армия могла дотянуться только при помощи дальнобойных дронов-камикадзе собственного производства.

Источник: «Военная хроника»

   Внимательно изучая инфографику, мы можем увидеть, что самые «слабые» АТАКаМс способны преодолеть 145 километров в версии Block II, последние модификации управляемого боеприпаса могут дотянуться непосредственного до миллионного Воронежа,

В качестве носителей оперативно-тактических ракет ATACMS выступают колёсное шасси M142 HIMARS и гусеничная платформа MGM-140 ATACMS

    Решили «поддержать» решение Белого дома и европейские союзники вашингтонской администрации в лице глав Франции и Великобритании. Так российские земли будут атакованы авиационными управляемыми боеприпасами класса «воздух — земля» SCALP и Storm Shadow, информирует собственных читателей французская Le Figaro.

   А мы напомним, что в минувшем сентябре Владимир Путин прямо заявил, что использование дальнобойного оружия зарубежного производства для ударов по территории РФ будет рассматриваться официальной Москвой исключительно как участие стран-членов НАТО в конфликте с РФ.

Карта от иностранного источника 

   Дал оперативный комментарий по поводу происходящего сегодняшним вечером и бизнесмен и будущий член команды Дональда Трампа Илон Маск. Самый богатый человек в мире, дал собственное пояснение относительно решения Байдена о нанесении ракетных ударов по РФ, где выразил полное согласие с утверждением, что «либералы обожают вооруженные конфликты».

   К 23:30 по московскому времени 17 ноября официально ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции собственные разрешения на удары дальнобоем по российским землям не подтверждают.

#илон маск #инопресса #atacms #владимир путин #storm shadow #scalp #разрешение украине на дальнобойные удары по россии
Источник: vk.com
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Figaro: Франция и Британия разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по РФ
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