Именно так действует американский Deep State, когда ни есть ни спать не может, чтобы не напакостить желающему прекратить конфликт между Украиной и Россией Трампу.

Редакторы российского паблика «Военная хроника» загрузили онлайн карту отечественных областей, куда могут дотянуться ракеты американского комплекса ATACMS в своей самой дальнобойной модификации.

Как пояснено в сообщении, ракеты производства США способны пролететь 300 километров в модели Block 1AT2K. Теперь под непосредственной угрозой находятся военные части и базы ВС РФ, раньше до которых украинская армия могла дотянуться только при помощи дальнобойных дронов-камикадзе собственного производства.

Источник: «Военная хроника»

Внимательно изучая инфографику, мы можем увидеть, что самые «слабые» АТАКаМс способны преодолеть 145 километров в версии Block II, последние модификации управляемого боеприпаса могут дотянуться непосредственного до миллионного Воронежа,

В качестве носителей оперативно-тактических ракет ATACMS выступают колёсное шасси M142 HIMARS и гусеничная платформа MGM-140 ATACMS

Решили «поддержать» решение Белого дома и европейские союзники вашингтонской администрации в лице глав Франции и Великобритании. Так российские земли будут атакованы авиационными управляемыми боеприпасами класса «воздух — земля» SCALP и Storm Shadow, информирует собственных читателей французская Le Figaro.

А мы напомним, что в минувшем сентябре Владимир Путин прямо заявил, что использование дальнобойного оружия зарубежного производства для ударов по территории РФ будет рассматриваться официальной Москвой исключительно как участие стран-членов НАТО в конфликте с РФ.

Карта от иностранного источника

Дал оперативный комментарий по поводу происходящего сегодняшним вечером и бизнесмен и будущий член команды Дональда Трампа Илон Маск. Самый богатый человек в мире, дал собственное пояснение относительно решения Байдена о нанесении ракетных ударов по РФ, где выразил полное согласие с утверждением, что «либералы обожают вооруженные конфликты».

К 23:30 по московскому времени 17 ноября официально ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции собственные разрешения на удары дальнобоем по российским землям не подтверждают.