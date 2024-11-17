По размокшему грунту после подрыва плотины теперь не проедет даже танк ВСУ.

Сапёры ВСУ, подорвавшие дамбу водохранилища на местности, оказались невольными помощниками российских штурмовиков, создавших все предпосылки для оперативного окружения украинского гарнизона Курахово. О том, что украинские подразделения, подорвавшие гидротехническое сооружение местной плотины, поступили довольно глупо, оказав медвежью услугу солдатам и офицерам ВСУ, и без того еле сдерживающим вал российских атак, заявил в личном блоге британский военный аналитик Александр Меркурис.

Иностранец рассказал, что наступательная кураховская операция не затихает, а ситуация для украинской группировки вблизи Курахово и внутри самого населённого пункта стремительно усугубляется. Тем более зачем нужно было повреждать кураховскую дамбу, когда после успешного подрыва вода растеклась по местным локациям, натурально «отменив» подъездные пути.

По мнению Меркуриса, затопленные окрестности сильно мешают дальнейшим действиям украинских сил в Курахово, которым будет сложно отступать по и без того влажной грунтовой поверхности прочь из полуокруженного города в направлении запасных позиций.







О том что дамба уничтожена именно украинскими военными подрывниками, стало ясно 11 ноября после соответствующего подтверждающего видео, загруженного на просторы Интернета.

По мнению специалистов по военной тактике, руководство ВСУ ожидало подрывом плотины стабилизировать ситуацию вблизи украинского участка обороны, остановив наступление ВС РФ, но вышло как раз наоборот.