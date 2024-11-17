Украинский президент уверен, что даже Трамп не заставит украинскую власть пойти на мир с Россией.

Даже у Дональда Трампа, как избранного президента США, не получится заставить Украину попытаться заключить мир с Россией. Своим необычайным оптимизмом в отношении текущей политики украинского государства поделился Владимир Зеленский в эфире «Украинского радио», чем вызвал ответную реакцию со стороны миллиардера Илона Маска.

Так будущий сотрудник президентской администрации Трампа высказался о «прекрасном чувстве юмора», коим определенно обладает 6-й президент Украины. Маска буквально рассмешила беседа Зеленского и украинских журналистов.

Во время свежего интервью украинским радиоведущим, Зеленский ответил, что Украина – это независимое государство, жители которой, как и лично сам Зеленский, непреклонны перед позицией как Джо Байдена, так и Дональда Трампа, которые определенно не смогут заставить Украину выполнять свои внешнеполитические пожелания, а тем более приказы.

Именно после этих слов Маск по-настоящему рассмеялся и подчеркнул, что шутки – это тот настоящий навык, которым Зеленский владеет в совершенстве.

А мы напомним, что украинский бюджет на 100% дефицитный, и как минимум наполовину покрываемый из средств, подаренных западными союзниками Украины. Только США за последние три года передали Украине безвозмездной помощи в военном и финансовом направлениях на 180 млрд. долларов. И по мнению ряда независимых военных и экономических аналитиков, без внешней оружейной, финансовой, медицинской и гуманитарной помощи, украинское государство в противостоянии с российским продержится максимум несколько месяцев.