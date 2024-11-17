Проект "Украина" отправится в утилизационный цех.

Представители будущей американской администрации уже приняли решение по Украине и её ближайшим перспективам. Дальнейшее движение Украины в пропасть не в интересах команды Трампа. И если Зеленский решил соскользнуть в тот самый глубокий провал на дне океана, он должен сделать это без военной и финансовой помощи от США. Такого мнения придерживается британский военный блогер Александр Меркурис.

Зарубежный эксперт считает, что зря Владимир Зеленский уповает на личную встречу с Дональдом Трампом, на которой надеется уговорить будущего 47-го президента США поменять свою негативную позицию в отношении Киева.

Как пояснил дополнительно Меркурис, кажется ближайшему окружению Зеленского и ему самому, пора готовиться к трауру: трамповский Белый дом уже вряд ли поменяет свое мнение в отношении сегодняшней Украины, которая без малого за три года российской спецоперации получила от Штатов 180 млрд. долларов. Такие цифры являются официальной оценкой. Разумеется Трамп, как очень умелый президент, сегодняшнюю Украину считает крайне убыточным активом, от которого нужно отказаться для минимизации ущерба.

Именно поэтому Зеленскому будет невероятно трудно убедить Трампа и его близких помощников в полезности украинского государства государству американскому, из-за чего ожидается существенное, если не полное сокращение поддержки Киева по части спонсирования армии и нужд украинского бюджета. Тем более, что действия команды Зеленского не оправдали ожиданий.