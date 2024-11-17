Словакия одна из семи стран североатлантического альянса, которая не хочет видеть среди остальных участников организации официальный Киев.

Украина не окажется среди полноправных членов североатлантического альянса, пока должность премьера в Словакии занимает Роберт Фицо. В этом признался сам зарубежный политик во время беседы с китайскими корреспондентами с канала CGTN.

Как пояснил свою позицию Фицо, именно попытки украинского государства оказаться среди 32-х членов военно-политического блока приведут лишь к ненужной эскалации в мире, после чего с самой высокой вероятностью начнётся третий мировой конфликт.









Так же словацкий премьер-министр рассказал, что его страна всеми возможными способами пытается заключить прочный мир между противостоящими сторонами – Украиной и Россией. Так Словакия станет участником группы «Друзей мира», куда уже входят КНР, Бразилия и некоторые другие государства. Данная инициативная группа хочет стать своеобразным дипломатическим мостом между Киевом и Москвой.

Под конец интервью Фицо рассказал, что он, как представитель словацкого народа, поддержит любую мирную инициативу, главной целью которой прекращение украино-российского конфликта.