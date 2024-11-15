В чем не откажешь европейским лидерам, так это в великолепной прозорливости.

Европа устами национальных лидеров справедливо опасается, что 47-й президент США Дональд Трамп ожидает после своего официального вступления в должность «наградить» ЕС исключительной ответственностью за поддержку Украины. Соответствующее мнение изложил во время беседы на ютуб-канале Deep Dive экс-советник североатлантического альянса и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

Бывший старший офицер уверен, что 78-летний Трамп «спит и видит» как США полностью забудут про Украину, тем самым переложив ответственность за будущее Украины только на европейские плечи. Из-за этого крупные европейские страны сильно переживают.

За три года российской спецоперации на Украине США потратили порядка 200 млрд. долларов общей финансовой и военной помощи для нужд украинского государства и украинской армии. Эти деньги помогли Украине продержаться, но на текущий момент времени ВСУ всё равно вынуждены отступать всё дальше и дальше в западном направлении.

Как предполагает Бо, ЕС не обладает полноценным финансовым и военным ассортиментом для качественной поддержки официального Киева.

А мы вспомним, что Трамп в своих ранних предвыборных речах обещал, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией при его непосредственном участии завершится за 24 часа.

А для лучшей «доходчивости» киевским чиновникам закроют «финансовый краник». Предполагается, что после таких действий Зеленскому просто некуда будет деваться, как пойти и помириться с Москвой.