Ещё одна зарубежная зенитная система украинской армии навсегда вышла из чата.

Минувшая ночь по части успешных достижений не прошла даром для российских ракетчиков и операторов дальнобойных российских дронов, сумевших нанести существенный урон украинским военным запасам, размещенным под зенитным зонтиком ВСУ в припортовой черте Одессы. Именно в портовой агломерации Южной Пальмиры серьёзно пострадал зенитный комплекс ВСУ германского производства, известный по наименованию как Gepard. Информацию о том, что украинская сторона в ночь с четверга на пятницу недосчиталась одного исправного «Гепарда», опубликовал ТГ-канал Colonelcassad. Автор военного портала Борис Рожин разместил видео мощной детонации, прогромыхавшей на одесском побережье, лишний раз засвидетельствовавшей о более чем точном прилёте.









Данные, что украинское командование, осознавая ценность иссякающих поставок со стороны НАТО и США иностранного вооружения, всеми доступными способами пытается обеспечить выгрузку в одесском порту грузов военного назначения, как можно более в безопасной среде, из-за чего пришлось сконцентрировать на достаточно узком участке часть дефицитных зенитных систем, подспудно подвергая высокому риску уничтожения не только военную помощь, но и комплексы ЗРК, подтвердились в очередной раз.













Масштабный взрыв в акватории одесского порта





В настоящий момент времени «Гепарды» призваны устаревшей системой зенитной обороны и в качестве действующего образца вооружений имеются в составе лишь одной страны НАТО – Румынии.