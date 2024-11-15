Прибор пригодится как военным, так и гражданским специалистам в сфере безопасности для охраны промышленных объектов.

Российские специалисты по борьбе с беспилотными средствами создали малоразмерное устройство для поиска БЛА в воздушной среде. Как особо подчеркивается, компактный блок «Дроноскоп-5» собран на полностью отечественной элементной базе.

О разработке российского пеленгатора в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал представитель опытно-конструкторской организации «Дроноскоп». Сотрудник ОКБ поделился информацией, что специалисты компании воспроизвели необходимые для детектора-пеленгатора печатные схемы и уже заняты точными настройками устройства.









Причем востребованность электронного блока не ограничивается исключительно военным направлением: «Дроноскоп-5» после окончания российской спецоперации на Украине пригодится и в гражданской сфере – портативная модель понадобится специалистам для защиты промышленных объектов.









Пояснили в компании и более точное назначение устройства: сканер позволяет выявлять ДПЛА, работающие не только на разных высотах, но и отслеживать с высокой достоверностью вектор движения воздушных средств. Так же есть дополнительная функция радиоразведки.

Известно, что российские военные в зоне СВО используют «Дроноскоп-4» и его вариацию для оснащения автомобилей, сражающихся в спецоперации. По итогам 2024 года ВС РФ отправлено 600 единиц мобильного девайса.

Новая разработка под названием «Дроноскоп-5» будет готова в первых месяцах нового 2025 года.