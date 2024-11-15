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Madarator
В России создали пеленгатор БЛА "Дроноскоп-5" из полностью отечественной элементной базы
Прибор пригодится как военным, так и гражданским специалистам в сфере безопасности для охраны промышленных объектов.

   Российские специалисты по борьбе с беспилотными средствами создали малоразмерное устройство для поиска БЛА в воздушной среде. Как особо подчеркивается, компактный блок «Дроноскоп-5» собран на полностью отечественной элементной базе.

    О разработке российского пеленгатора в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал представитель опытно-конструкторской организации «Дроноскоп». Сотрудник ОКБ поделился информацией, что специалисты компании воспроизвели необходимые для детектора-пеленгатора печатные схемы и уже заняты точными настройками устройства.



   Причем востребованность электронного блока не ограничивается исключительно военным направлением: «Дроноскоп-5» после окончания российской спецоперации на Украине пригодится и в гражданской сфере – портативная модель понадобится специалистам для защиты промышленных объектов.



   Пояснили в компании и более точное назначение устройства: сканер позволяет выявлять ДПЛА, работающие не только на разных высотах, но и отслеживать с высокой достоверностью вектор движения воздушных средств. Так же есть дополнительная функция радиоразведки.

   Известно, что российские военные в зоне СВО используют «Дроноскоп-4» и его вариацию для оснащения автомобилей, сражающихся в спецоперации. По итогам 2024 года ВС РФ отправлено 600 единиц мобильного девайса.

   Новая разработка под названием «Дроноскоп-5» будет готова в первых месяцах нового 2025 года.

#борьба против дронов #детекторы дронов #дроноскоп-5 #пеленгатор дронов #сканер дронов
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Nvidia&Intel Hater
20:01
нее,так не работает.тут десятка 2 про справку у тебя спрашивало,у меня никто.мне то зачем ее показывать.я на учете не состою и к психу не обращался.а вот ты состоишь ,тут даже нет сомнений.в пнд Пензы...
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Nvidia&Intel Hater
19:57
я тебе просто на ебло нассу как обычно.так приятнее.
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Nvidia&Intel Hater
19:56
ты тупое мерзкое быдло .помню как тебя в каждой теме обоссывали .ты уже ник менял раз 50 -весь в моче все время.тебя как питаром и говнососм иначе не зовут
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Nvidia&Intel Hater
19:55
по моему заглот совершил ты.причем то твое состояние постоянное.
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Nvidia&Intel Hater
19:55
ты питар .все тут давно про тебя так решили.ты очкодолбыш
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FelsheR-молодец
19:55
до свидания, деньги получила - свободна. Ищите меня в танчиках!) Больше не интересен, не люблю глупых.
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Nvidia&Intel Hater
19:54
сосешь ты.у тебя уже привычка .юу всех тут зашлотил .и напомнить как тебя тут на керу вертят непрерывно ??
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