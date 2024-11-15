Блок для борьбы с групповой атакой БЛА ранее прошел испытания в зоне боевого конфликта.

Российская компания Рособоронэкспорт приступила к подготовке серийной продажи спецустройства – «Изделия РБ-504П-Э», предназначенного для групповой работы с военными целями типа воздушный дрон, управляемый посредством человеческого оператора. О целевом интересе сразу десятка государств к отечественному подавителю роя ДПЛА проинформировал управляющий Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Гендиректор в рамках аэрокосмического форума Airshow China 2024 рассказал, что китайский Чжухай далеко не единственный город, где показали российскую новинку. Ранее наземный блок для борьбы с управляемыми по радиоканалу воздушным беспилотниками демонстрировали на специализированной выставке в Баку. И как следует из описания, электронная установка способна эффективно противодействовать не только одиночным целям, но и групповому налёту.









Принцип работы «Изделия РБ-504П-Э» рассчитан на обезвреживание путем направленного РЭБ-излучения на управляющие каналы и каналы отправки видеопотока, попутно воздействуя на модули спутниковой навигации беспилотных средств.

Сам комплекс неоднократно использовался в боях.

Как резюмировал Михеев, живо комплексом интересуются страны из таких регионов, как ближневосточный, юго-восточный, Африка и некоторые государства СНГ.