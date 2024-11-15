Тот самый редкий случай, когда в Штатах действительно сказали правду.

В Белом доме не решаются обеспечить разрешением Киев на удары иностранным вооружением по российским территориям, справедливо предполагая, что риск потенциальной эскалации с ведущей ядерной державой, под которой в ЕС и США подразумевают Россию, однозначно не стоит такого. О стойкости Джо Байдена и его уходящей администрации в запрете для украинской армии дальнобойных атак по землям РФ рассказывает свежая публикация Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Некоторое количество правителей европейских государств в своей убежденности считают, что такое разрешение для ВСУ должно быть получено от действующего американского президента, но Байден по-прежнему остаётся непреклонен.

Вместе с тем, по мысли как западных, так и российских военных аналитиков и экспертов, атака России дальнобойными наземными боеприпасами и авиационными ракетами не сыграет роли в противостоянии украинской и российской армий по множеству причин: от дефицита в ВСУ опытной и устойчивой пехоты, до отсутствия необходимого количества наступательной бронетехники, как и дефицита артиллерийских снарядов. К тому же для нанесения неприемлемого для Кремля урона потребуется несколько тысяч ракет, чего физически не может обеспечить не только Европа, но и США. Разумеется, это послужит спусковым крючком для ответных мер ВС России, если ракеты Запада полетят по РФ, а оная, с целью защититься, будет бить уже не по складам на территории Украины, а по расположенным на территории ЕС и даже самих Штатов арсеналам. И это прекрасно понимает даже 82-летний Байден.