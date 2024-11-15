Будьте бдительны и не доверяйте незнакомцам, сулящим "честный и быстрый" заработок.

Киберпреступники придумали многоступенчатый обманный механизм, о котором в беседе с журналистами из РИА Новости рассказали сотрудники службы безопасности «Сбера». Для увеличения эффективности мошеннической схемы преступники используют несколько преступных сценариев.

Сначала поступает звонок с «выгодным предложением» о современном способе заработка. Последний заключается в использовании инвестиций. Обманутый человек осуществляет перевод мошенникам, после чего ему становится доступным аккаунт с графиком «растущей» прибыли.

Как только находящийся под впечатлениями введенный в заблуждение пользователь делает выбор в пользу вывода заработанных средств, преступники под разными предлогами вынуждают оплатить «комиссию за вывод» денег. Но и после оплаченной комиссии никаких выплат дохода не происходит: якобы после поступления оплаты за комиссию заработанное «заморозил» антимошеннический механизм Центробанка.

На финальном этапе обескураженному пострадавшему звонят лично «сотрудники» службы безопасности ЦБ и указывают, что для «разморозки» средств нужен дополнительный посредник из числа родственников или близких знакомых обманутого.

После этого ничего не понимающей жертве начинают поступать угрозы в мошенничестве, за которое грозят «реальным» тюремным сроком. Но для решения проблемы нужно «лишь» перевести «последний» раз большую денежную сумму выкупа, во-вторых, дополнительно взять кредит и, в-третьих, выставить собственную квартиру на продажу. По итогу пострадавшими оказывается не только первоначальная жертва обмана, но и его близкие родственники и друзья.

Сегодня был установлен очередной рекорд в такого рода мошенничестве, когда российская предпринимательница осталась без денег, квартиры и бизнеса, переведя мошенникам 31,5 млн. рублей.