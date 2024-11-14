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Madarator
Bloomberg: Южная Корея может отказаться от намерения поставлять оружие Украине из-за победы Трампа
В Южной Корее, в отличие от руководства Украины, умеют просчитывать ситуацию хотя бы на шаг вперед.

   Правительство Южной Кореи может передумать и отказаться от идеи на постоянной или временной основе передачи украинской армии своего вооружения. О том, что именно триумф Дональда Трампа на прошедших 5 ноября выборах внёс некоторую сумятицу в планы руководство Южной Кореи и её потенциальной помощи ВСУ рассказывается в свежей публикации американского издания Bloomberg.

    Зарубежные журналисты опросив свои источники среди южнокорейских политиков, выяснили, что официальный Сеул ждёт инаугурации 78-летнего Трампа, чтобы понять, чего хочет 47-й президент США и уже дальше от этого конкретного ответа и ситуации смотреть в сторону поддержки или отказа от поддержки Киева.

   Как выразился южнокорейский политический и военный аналитик, было бы удивительно и странно, что Южная Корея, как страна, которая не входит в качестве полноправного участника в североатлантический альянс, поддерживала бы жар украино-российского конфликта ровно в тот момент, когда Трамп захочет остановить эпоху боевых сражений между Киевом и Москвой.

   Вместе с тем в Сеуле серьёзно опасаются, что военные Северной Кореи могут получить реальный боевой опыт, участвуя в современном конфликте высокой интенсивности, одновременно сотрудничая с российским оборонно-промышленным комплексом на уровне стратегического партнерства, получая сверхбыстрое развитие в собственном авиа- и ракетостроении.

#южная корея #дональд трамп #южная корея и украина
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