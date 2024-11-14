То самое политическое разнообразие из демократии, которому сегодняшние приверженцы "демократии" хотят дать бой.

В немецкий парламент внесли представление о запрете действующей политической партии. О ходатайстве, внесенном в бундестаг, согласно которому партия «Альтернатива для Германии» не должна существовать, рассказывает германский канал ZDF.

В своём репортаже немецкие журналисты рассказали, что «флагманами» новой законодательной инициативы оказались члены партии «ХДС».

Так представляющий Христианско-демократический союз Марко Вандервиц, согласно процедуре, продемонстрировал президенту немецкого парламента ходатайство, в котором указывается коллективная просьба о запрете АдГ.

Причем законодательная инициатива не оказалась пустой формальностью – под документом уже подписалось как минимум 112 депутатов бундестага.

А мы напомним, что созданная в 2013 году партия «Альтернатива для Германии» имеет свое представительство на федеральном уровне, как раз занимая долю представительства немецких земель в бундестаге на уровне 83 мест. Партия исповедует правую и ультраправую идеологию, набирающую популярность в ФРГ на фоне неудавшейся глобалистской и ультралиберальной повестки сегодняшней Германии.