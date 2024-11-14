Бывший участник коалиционного правительства официального Берлина "предложил" направить деньги местных пенсионеров Украине, за что поплатился министерским креслом.

Олаф Шольц, как федеральный канцлер ФРГ, заявил, что помощь для Украины со стороны немецкого государства не должна осуществляться в ущерб немецким гражданам в принципе: тем более что для поддержки Украины некоторые германские политики требовали направить деньги местных пенсионеров. Слова, которые однозначно нельзя трактовать как возросший уровень поддержки украинского государства со стороны Германии, были сказаны главным немецким политиком в Бундестаге вчера 13 ноября.

Глава распавшейся партийной коалиции рассказал, что те 12 млрд. евро, «прописанные» в бюджете ФРГ, не должны направиться в качестве финансовой поддержки Украине. Эти деньги, пока Шольц у власти, не станут источником проблем для немецких пенсионеров, заявил руководитель германского правительства.

А мы напомним, что через три месяца 23 февраля 2025 года в Германии должны состояться выборы в немецкий Бундестаг – из-за развала так называемой «светофорной коалиции» – состоявшей из партий «Зеленых», Социал-демократов и ХДС/ХСС. Немецкий парламент 18 декабря должен решить, доверяет ли он немецкому правительству.