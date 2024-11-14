Не для этого Джо Байден, будучи сенатором американского Конгресса в 90-ые, был категорически против владения Украиной ядерными боеприпасами.

Киев может сконструировать элементарную ядерную бомбу, если официальный Вашингтон прекратит поддерживать Украину. Подобную информацию предоставила газета The Times, чьи корреспонденты получили доступ к спецдокладу украинского МО.

Как заявлено в публикации, украинские ученые и специалисты вполне могут организовать создание бомбы уровня 1945 года, сконструированной американскими ядерными физиками для атаки Японии. Именно «Толстяком» в августе 1945 года был нанесен удар по Нагасаки.

Британские журналисты уверены, если ядерная программа Украины будет развиваться на протяжении 5 лет, то её итогом может стать появление собственной плутониевой бомбы.





Бук-М3, способный использовать ядерные зенитные ракеты.





Тем временем высший офицер и руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ объяснил, что ещё одной причиной, по которой началась российская спецоперация на Украине – это срыв ядерной программы украинского государства. Соответствующие слова Игорь Кириллов сказал месяц назад. По мнению генерал-лейтенанта, ВСУ прямо сейчас способны устроить диверсию при помощи «грязной бомбы», но создать в ближайшее время классический ядерный боеприпас они не в состоянии.

Не менее скептичен в отношении украинских возможностей в отношении создания ядерного оружия и экс-сотрудник украинской СБУ Василий Прозоров, заявивший, что технологии производства ядерного оружия на Украине отсутствуют как класс. Причем оборудование подобного толка будет сложно приобрести и за рубежом, так как его покупка слишком подозрительна и будет сразу раскрыта всеми ведущими спецслужбами мира. И Киев вряд ли пойдет на такой шаг.