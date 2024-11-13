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Madarator
The Hill: Трампу симпатичен Путин как сильный лидер, а к Зеленскому испытывает сильную неприязнь
Как говорится, США явно будут до конца с Украиной – до конца президентского срока Джо Байдена.

   78-летний Трамп, одержавший второй раз победу в ходе американских выборов за должность руководителя Белого дома, будет тем самым «союзником», которого ни за что не захочет увидеть в стане своих партнеров текущая киевская власть. О плохой политической ситуации для Владимира Зеленского, сложившейся из-за триумфа Дональда Трампа 5 ноября, рассказывает свежая публикация в The Hill.

   Американские корреспонденты в материале утверждают, что при выборе между украинским и российским президентами, первый от Трампа получит лишь глубокую степень презрения, а второй – большую долю личной симпатии.

   Разумеется эта эмоциональная антипатия и эмоциональная связь соответственно с Зеленским и Путиным сослужат крайне плохую службу украинскому государству: Трамп без лишних раздумий и великого пиетета урежет помощь Украине, как военную так и финансовую – в результате Зеленскому придется сделать выбор в пользу мира с Москвой. Если конечно украинский лидер не хочет окончательной потери Украины.



   А мы напомним, что именно будущий 47-й президент США обещал за сутки остановить вооруженный конфликт между Украиной и Россией.

   В нынешней ситуации на передовой украинская армия без внешней поддержки максимум продержится несколько месяцев – причем это не мнение аффилированных с Кремлем политтехнологов и военных экспертов, а так считают западные военные аналитики, наблюдающие в «режиме реального времени» за крахом украинской обороны на кураховском направлении.

#дональд трамп #владимир зеленский #владимир путин #владимир зеленский в западной печати #трамп и зеленский #трамп и политика #трамп и путин
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