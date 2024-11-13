Кто тогда будет лечить в тылу украинских военных и чинить им поврежденную технику – вопрос риторический.

Украинские генералы, прекрасно понимая чем грозит решение перевод в штурмовиков квалифицированных специалистов и медиков тыловых учреждений, всё равно не останавливаются ни перед чем в попытке насытить сражающиеся на передовой штурмовые подразделения. О том, что командование ВСУ всеми доступными способами хочет снизить темпы наступления российских военных, продвигающихся сразу на трёх ключевых направлениях, проинформировали своих читателей в издании Financial Times.

Так корреспонденты издания переговорили с украинскими офицерами, объяснившими работникам прессы, что часто без таких решений не обойтись: в их собственных подразделениях повара и водители брали в руки автоматы и отправлялись в окопы не по одному разу.









В публикации подчеркивается, что поближе к передовой перебрасываются и целые медицинские подразделения – с целью помочь как можно большему числу украинских военных, раненных в недавних сражениях.

Вместе с тем наблюдается и другая тенденция: чем больше военно-политическое командование Украины хочет насытить передний край военными, тем больше украинских военнослужащих самовольно оставляют позиции и иное расположение ВСУ. Предполагается что число дезертиров из украинских граждан может составлять до 200 тыс. человек.