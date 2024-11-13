Простые украинцы просто перестали верить даже в гипотетическую победу Украины на поле боя.

Простые горожане и сельские жители резко снизили уровень так называемых донатов для украинской армии. О существенном падении степени поддержки ВСУ жителями Украины информирует свежая публикация от ИА Bloomberg.

Американские корреспонденты пообщавшись с украинскими гражданами и военнослужащими, пришли к выводу, что помогать украинским ВС стали заметно меньше, как и упала уверенность украинского населения не только в скорой победе, а в победе в принципе.

Так организаторы и простые участники фондов помощи ВСУ в беседе с репортерами издания сообщили, что пожертвования на имя организаций снизились на порядки: так интерпретируя интервью в цифры, удалось узнать, что пожертвования сократились в диапазоне от 5 до 10 раз, если сравнивать с 2022 и 2023 годами.









Журналисты подчеркнули, что плохой настрой на победу большинства украинских жителей упал из-за принудительной мобилизации, широких экономических сложностей, частых блэкаутов и обще усталости от вооруженного противостояния между Украиной и Россией.

Несколько дней назад украинский президент продлил военное положение на 90 суток, а служащие ТЦК усилили мобилизационные мероприятия по всей территории украинского государства, порой с применением силы задерживая мужчин в любом общественном месте. На этом фоне резко подрос и уровень украинских дезертиров, убегающих как из воинских частей, так и из учебных центров.