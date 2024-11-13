Миллиардер и политик займутся оптимизацией американского правительства.

Самый богатый человек в мире, чье совокупное состояние превышает 300 млрд. американских долларов и экс-кандидат в 47-ые президенты США от республиканской партии, станут директорами нового департамента американского правительства. Речь идёт об Илоне Маске и Вивеке Рамасвами, по заявлению самого Дональда Трампа, долженствующими занять кресла руководителей в новой структуре американского управленческого аппарата – департамента по достижению эффективности правительства или сокращенно DOGE.









Как заявил 78-летний политик, новый департамент имеет главной своей целью организовать противоборство национальной бюрократии, уменьшить расходы американского правительства и провести долгожданную реструктуризацию федеральных ведомств.

И как пишут пользователи мировой сети, есть высокая вероятность, что аббревиатура ведомства DOGE – есть прямая отсылка к криптовалюте Dogecoin, созданной непосредственно при участии Маска.

По более ранним словам основателя Tesla и Space X, он может занять официальную должность в правительстве США и хочет бороться за эффективность первого. По заявлению Маска, в Вашингтоне слишком много бюрократических процедур и неэффективных чиновников, а количество ненужных государственных организаций и управлений поражает воображение.