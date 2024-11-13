Вместо боевой подготовки в Пентагоне всё это время занимались развитием гендерного разнообразия и широкой инклюзивности.

Армейская машина США в настоящий момент времени находится не на тех рельсах своего развития, которые обеспечат ей первенство и потенциальную победу в любом вооруженном конфликте ближайшего будущего. Вместо этого американская армия стонет под гнетом собственных слабостей, а её боеспособность испытывает удручающее чувство отставания от лучших вооруженных сил мира. Волной критики в адрес собственных военных в одной из западных соцсетей разразился сенатор Томми Табервилль, представляющий республиканцев штата Алабама.

Народный избранник заявил, что прямо сейчас боевой потенциал армии Штатов не сильно выше нуля. Этот потенциал настоящая отрицательная величина, считает сопартиец Трампа.

Как выразился представитель Республиканской партии США, американские ВС прямо сейчас не в силах победить вообще любую армию на планете Земля.





И как подытожил свое сообщение Табервилль, всё, что нужно сделать сегодняшней и будущей вашингтонской администрации, это «забыть» про Украину, подразумевая под этим прекращение финансирования нужд официального Киева. Лучшего всего Белому дому заняться внутренними проблемами.

Так, в более ранних публикациях зарубежной прессы подчеркивалось явное нежелание сегодняшних юношей и девушек идти рекрутами в армию США, а их физическое и душевное состояние оставляет желать лучшего, как и собственный вес, который далёк от идеальных показателей, явно превышая норму. Теперешние американские ВС страдают от жесткого дефицита молодого пополнения по многочисленным заверениям Пентагона.