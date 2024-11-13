Долго притворяться демократическим лидером и одновременно отказываться от проведения тех самых демократических выборов у Зеленского не вышло.

Спустя полгода на Украине может стартовать большой политический сезон, так как по информации американского издания The Economist, 25 мая 2025 года высока вероятность избрания украинского общенационального лидера. Соответствующий заголовок, где указывается, что Зеленскому нужно быть готовым в очередной раз столкнуться с новым электоральным циклом в попытке повторно получить гетманскую булаву и стать второй раз президентом Украины, разместили зарубежные корреспонденты издания.

Автор статьи утверждает, что ближайшее окружение украинского лидера якобы не в курсе, что через 6 месяцев Украина изберёт нового президента. Именно топ-чиновники Зеленского отрицают, что они заняты подготовкой к будущим выборам. Но что бы не говорил офис украинского президента, внимательный взгляд западных политических обозревателей отмечает, как на Украине стартовали определенные подготовительные процедуры. Именно в ходе таких мероприятий региональные избирательные центры готовятся представить своим избирателям собственных кандидатов.

Вероятным кандидатом, который всячески открещивается от оппозиции Зеленскому в ходе гипотетических выборов украинского президента, может стать «стальной генерал» Валерий Залужный, находящийся сейчас в роли действующего украинского посла в Великобритании. Именно у него есть высокие шансы одолеть бывшего руководителя юмористического коллектива «95-ый квартал».