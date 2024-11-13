Дешёвый дрон типа "fpv-крыло" способен пролететь до 40 километров с грузом взрывчатки и атаковать цель.

Военные объекты украинской армии, размещенные в городе Харьков, подверглись атаке новейшего российского дрона «Молния». Об использовании беспилотного аппарата с грузом взрывчатки, проинформировала корреспондентов сетевого ресурса «страна.ua» областная прокуратура г. Харьков.

Беспилотник относится к классу fpv-крыло. Причем корпус БЛА изготовлен из очень дешёвых материалов, таких как обычная фанера и самый простой пластик. Всё это позволяет наладить очень недорогое массовое производство, чем скорее всего и заняты многочисленные тыловые предприятия оборонного толка. Как указывают украинские репортёры «Страны», этот ДПЛА по своим размерам находится в промежуточном положении между классической «Геранью-2» и более крупноразмерным дроном «Орлан-10».





Тип компоновки fpv-крыло достаточно редок. Хотя на фото воочию видно, что беспилотник "Молния-1" натурально изготовлен из подручных материалов, которые легко добыть на любом складе деревянных изделий и пластиковых свалок. Источник изображения "Страна.ua"





Но несмотря на свои миниатюрные размеры и простоту изготовления, беспилотник самолётного типа способен пролететь примерно 40 километров и нести боеприпас или набор взрывчатки массой до 5 килограмм.

Уничтожение украинского пикапа в районе Северска минувшей весной. Источник изображения "Военный осведомитель"





К написанному хочется добавить, что fpv-крыло «Молния-1» не является абсолютно новым дроном, первые упоминания о боевом применении на передовых позициях данного дрона было отмечено ещё в конце мая 2024 года. Именно тогда дрон-камикадзе уничтожил украинскую САУ 2С1 «Гвоздика» на Северском операционном направлении, о чем сообщал ранее ТГ-канал «Военный осведомитель».