Через несколько лет США могут прекратить продажу собственного сжиженного газа европейским странам.

Европейские государства, решившие сделать свой выбор в пользу природного американского газа, сжиженного на специальных комбинатах, в недалёком будущем могут пожалеть о своих недавних решениях. Посредством осознания своих серьёзных ошибок такие страны выстроятся в очередь с извинениями к Кремлю, в надежде получить российский природный газ. О своем видении рынка природного газа через несколько лет, рассказал общенациональный лидер Сербии – Александр Вучич.

Президент выразил уверенность, что все те премьеры, канцлеры и президенты, которые с гордостью говорили, что им ни в каком виде не нужен газ из России, придётся поступиться принципами и натурально «забыть» про свои ранние слова категоричного неприятия газового продукта из РФ – всё в неистребимом желании уговорить Москву на возобновление газовых поставок. Соответствующее выступление сербского президента состоялось в рамках форума ООН по изменению климата.

Преимущества природного газа перед СПГ

1. Экономическая эффективность транспортировки:

Природный газ транспортируется по трубопроводам, что обычно дешевле, чем транспортировка СПГ танкерами. Построение трубопроводов требует значительных первоначальных инвестиций, однако после этого стоимость доставки газа конечному потребителю может быть ниже, особенно для стран, имеющих разветвленную сеть газопроводов.

2. Энергетические потери при сжижении:

Для превращения природного газа в СПГ требуется значительное количество энергии. Процесс сжижения включает охлаждение газа до температуры около -162°C, что приводит к потерям примерно 10–15% исходного объема газа. В случае же транспортировки по трубопроводу такие энергетические затраты отсутствуют.

3. Инфраструктура:

Если у страны уже есть развитая инфраструктура газопроводов, использование природного газа становится более выгодным, так как не нужно строить дополнительные терминалы для приема СПГ и регазификации.

4. Экологические аспекты:

Транспортировка природного газа по трубопроводам считается менее рискованной с точки зрения экологии, поскольку вероятность утечек метана меньше, а также отсутствует необходимость в дополнительных процессах сжижения и регазификации, которые могут привести к выбросу парниковых газов.