Против современного поколения дронов с оптоволоконным направлением практически любые комплексы РЭБ бесполезны.

Американская коммерческая организация ACS показала свою версию комплекса борьбы против беспилотных угроз, способного оказывать сопротивление дронам-камикадзе и ДПЛА со сбросами. О комплексе активной защиты, необходимом на передовых позициях как российской, так и украинской армии, рассказывает свежая публикация военного блога «Военный осведомитель».

Отечественные журналисты показали видео фирмы Allen Control Systems, чей программно-аппаратный продукт под названием Bullfrog, оснащенный пехотным пулемётом в калибре 7,62-мм и соответствующими блоками электронно-оптического распознавания и наведения, умеет сбивать воздушные угрозы при помощи машинного зрения.

Установка охраняет воздушный периметр, установленная в кузове пикапа

Так 180-килограммовое оборудование, портируемое как на стационарные, так и на мобильные объекты типа пикап, при помощи модуля определения и захвата цели, самостоятельно выявляет угрозу в небе, после подтверждения угрозы автоматически наводится и открывает огонь из лёгкого пулемета на поражение, предварительно запрашивая согласие человеческого оператора. Но по словам создателей роботизированной платформы, комплекс умеет делать свою работу и полностью в автономном режиме.

Определение цели и захват

Эксперты ТГ-канала высказались по поводу новинки так, что прямо сейчас на передовой СВО наблюдается следующий технологический переход в эволюционной линейке развития ДПЛА – самые актуальные версии дронов вместо беспроводного канала управления и видеосвязи переходят на защищенный канал модерации посредством тонкого и гибкого оптоволоконного кабеля. Причем распространяемые таким способом цифровые сигналы никоим образом не подавить при помощи классических РЭБ-систем.

Захваченная и определенная и сразу же сбитая при помощи машинного ИИ цель падает

И единственный способ действенной борьбы с такими беспилотными аппаратами – это метод так называемого кинетического перехвата, когда воздушная угроза нейтрализуется только при помощи ударного воздействия или физического контакта с корпусом беспилотного аппарата.