Хотя 10 элитных украинских бригад, находящиеся в Курской области, ситуацию могли бы улучшить. Но пан Зеленский считает иначе.

Джеффри Сакс, как профессор одного из старейших и престижнейших ВУЗов США, подвел сегодняшние итоги курской операции ВСУ в российском приграничье. Так сотрудник Колумбийского университета в своем интервью репортерам отечественных «Известий» рассказал, что Владимир Зеленский вряд ли на 100% понимал, что делал, когда отдавал приказ о приграничном рейде украинской армии в курское приграничье. И прямо сейчас вместо политических дивидендов Зеленский получил чувствительный многомерный провал.

Ка объяснил ученый, «забыть» что у тебя чрезвычайно тяжелая ситуация в Донецкой области и буквально разморозить тихий участок на границе с Россией, отправив в наступление свои последние резервы – это верх политической и военной близорукости, по итогу обернувшиеся тактической и стратегической ошибками.









Тем более если посмотреть на карту боевых действий в Курской области, то ВСУ беспомощно уперлись в российские войска, но и отойти невозможно без ощутимых политических последствий с длинным знаком минус.

А тем временем украинская оборона продолжает сыпаться на многих участках ЛБС. И хотя Зеленский никогда не служил в украинской армии, вряд ли он ожидал увидеть такое, резюмировал Сакс.