Немецкому политику уже дал ответ Дмитрий Анатольевич.

Глава оппозиционной фракции ХДС Фридрих Мерц выдвинул ультиматум российскому руководству в случае своего избрания. Один из кандидатов на должность следующего немецкого канцлера озвучил свои требования к российским властям. Так Мерц в интервью изданию Stern рассказал, что если он станет главой немецкого правительства, то Кремлю будут даны ровно сутки, за которые он должен остановить свои атаки на украинские объекты.

В случае если Москва не согласится, то украинская армия получит разрешение от Мерца лично использовать любое германское вооружение для атак глубинных земель России. В том числе и дальнобойными авиационными боеприпасами Taurus, которые в гипотетическую каденцию Мерца официальный Киев тоже получит.

Точно такое же объявление Мерц дал ровно месяц назад.

А мы напомним, что даже тысяча переданных ракет KEPD германского правительства не исправит ситуацию на передовой, так как причина украинской армии и украинского государства не ограничивается исключительно дефицитом дальнобойных крылатых боеприпасов, а содержит целый ассортимент проблем, который Киев по итогу трёх лет российской спецоперации так и не смог решить.

Вместе с тем высок шанс получить ту самую эскалацию, от которой Германию вряд ли спасёт даже участие блока НАТО, так как Калининград куда ближе к Германии, чем думает Мерц.