Вопрос далеко не праздный, как теперь отапливать и обеспечивать электричеством жителей города Курахово.

Украинские чиновники приняли решение пустить работающую Кураховскую ТЭС на запчасти. Так критически важный объект будет использован как донор для обеспечения деталями других украинских ТЭС. Выбор в пользу такого крайне неоднозначного решения сделан из-за острого дефицита электричества в украинском государстве, о чем своих читателей информирует американская пресса в лице Wall Street Journal.

Как заявляют заокеанские корреспонденты, подобное решение по Кураховской ТЭС было принято ещё минувшей весной, а в течение летнего периода был составлен окончательный план демонтажа городской теплостанции.









Как объяснили иностранные репортеры, так называемая процедура каннибализации – это вынужденный шаг в сегодняшних довольно непростых условиях. Иного способа как можно быстрей починить другие поврежденные энергообъекты, размещенные на территории Украины, просто не существует.

Главный управляющий украинского ДТЭК Максим Тимченко в беседе с зарубежными корреспондентами объяснил, что именно Кураховская ТЭС стала самым настоящим героем, послужив основным донором работающего оборудования для нужд других украинских ТЭС.









В конце статьи автор публикации отметил, и хотя разобранная теплостанция может вдохнуть ростки жизни в некоторые из уничтоженных российскими войсками украинских энергообъектов, питать иллюзий в отношении отодвинутого украинскими функционерами блэкаута – точно не стоит: с достаточно высокой степенью вероятностью ряд украинских городов и поселений уже этой зимой могут стать безжизненными из-за отсутствия тепла и света, о чем писало издание Newsweek.