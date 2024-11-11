Единственная дорога из населённого пункта находится под круглосуточным перекрестным огнём ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ и контролируется разведывательными и ударными дронами.

Пока Владимир Зеленский в расстроенных чувствах наблюдает за стремительно меняющейся внешней политикой США, где к власти в ходе прошедших выборов 5 ноября пришел представляющий Республиканскую партию 78-летний Дональд Трамп, пообещавший прекратить вооружённый украино-российский конфликт «за 24 часа», украинский президент должен смотреть не за ситуацией в Вашингтоне, где в довесок к победе Трампа республиканцы получают контроль в Сенате и возможно в палате представителей Конгресса, а за бедственным положением собственных вооруженных сил, имеющих все шансы потерять позиции, удерживаемые ранее годами в зоне сегодняшних боёв. Речь идёт о крайне гнетущей оперативной обстановке в Донецкой области, где даже 10-летние укрепления, создаваемые на протяжении многих лет под руководством западных фортификационных инженерных команд, буквально «отваливаются» в течение нескольких недель активных боёв, как прямо сейчас происходит в районе города Курахово.









Так под покровом строжайшей секретности Александр Сырский готовит приказ об отступлении из этого крупного населённого пункта, не в силах остановить всёнарастающий вал российского наступления, где первые передовые команды бойцов уже замечены в городской агломерации.

О том, что высока вероятность украинского отступления из Курахово, порассуждал в своем видео-блоге британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, украинские генералы прекрасно осведомлены о бедственном положении ВСУ в пределах донбасского города, и скорее всего украинский гарнизон Курахово готовится к скорейшему отходу.





Прорыв между Курахово и Дальним ВС РФ. Источник изображения: ТГ-канал "DIVGEN 🚩 Карта СВО"





И как отметил Меркурис, чем дольше будет медлить с приказом об отступлении генерал Сырский, тем выше шанс, что украинские солдаты и офицеры, держащие оборону по линии Курахово, окажутся в полном окружении и не смогут выйти из него.

От Курахово до Донецка примерно 46 километров.