Именно аналогичными ружьями российские солдаты на передовой сбивают украинские ДПЛА на передовой в зоне СВО.

В сеть Интернет загрузили кадры документального видео, как промысловый охотник в Подмосковье при помощи обыкновенной охотничьей двустволки выстрелил в направлении движения украинского беспилотного аппарата, двигающегося с большим зарядом мощной взрывчатки в направлении Москвы.

Так в телеграм-сообществе «Добрая воля» появилось свежее видео, записанное во время вчерашнего массового налёта беспилотников-камикадзе принадлежности ВСУ. Множество вчерашних дронов летели в направлении российской столицы и московского региона.









Разумеется, пара охотников не надеялась встретить вместо лесных птиц их механических воздушных «собратьев». Но самый расторопный мужчина всё-таки успел произвести из двух стволов выстрел заряда картечи по высоколетящей цели.









Как слышно в кадре, один из охотников, сделавших пару выстрелов, вскрикнул, заявив, что часть дробин долетели до беспилотника самолетного типа, «услышав» попадание в корпус БЛА. Об этом может косвенно свидетельствовать некоторый «сбой» в первоначальной траектории, после которой дрон всё-таки вернулся на первоначальный курс.

Позже этот дрон был сбит огнём зенитных систем российских ПВО, приблизивших к охранному периметру ближнего Подмосковья.

Сообщается, что вчера в Московской области сбили 32 дальнобойных дрона.





В коробчатом магазине "Вепря-12" содержится от 4 до 10 патронов, способных поразить цель на удалении до 100 метров.





В российской спецоперации на Украине с fpv-коптерами отечественные бойцы борются при помощи гладкоствольных карабинов «Вепрь-12» в оружейном калибре 12х76 мм. «Молот» называют «карманной артиллерией», являющихся средством индивидуальной борьбы против украинских ДПЛА на передовой.