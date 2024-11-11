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На AirShow China 2024 показали китайскую версию "Кинжала" YJ-21E со скоростью полёта до 8,5 Маха
Аэробаллистический боеприпас запускается с истребителей и тяжелых дронов и умеет выполнять противозенитные маневры с перегрузкой до 25 единиц.

   В КНР на 14-м авиационном форуме Airshow China показали аэробаллистический управляемый боеприпас под названием YJ-21E, представляющий собой условную копию российского гиперзвукового «Кинжала» и израильской ракеты ROCKS. Как пишет постоянный автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, представленный полноразмерный макет в качестве реального средства атаки будет использоваться с бортов оперативно-тактической авиации воздушной группировки ВВС Китая. Предполагается, что перспективным снарядом будут оснащены J-15S и J-10B – местные истребители. И в отличие от российского и израильского аналогов, китайская гиперзвуковая ракета может быть запущена с кронштейнов-подвесов авиационного вооружения тяжелых ударных дронов КНР, начиная с беспилотника CASC CH-9. Он известен тем, что в режиме барражирования у стартовых рубежей способен совершать непрерывный длительный полёт в течение полутора суток, ожидая команду на запуск управляемого вооружения.  

Макет красивый, но полетит ли он так же эффективно как "Кинжал" ВКС РФ, пока что доподлинно неизвестно

   Предполагается, что при запуске в высотном диапазоне от 10 до 11 км, ракета YJ-21E способна пролететь максимальные 1300 километров, где в момент финальной траектории ударная часть боеприпаса разгоняется до скорости в 8,5 Маха, пикируя с высоты до 125 км.

   В головной части установлены гибридные системы наведения, управляемые посредством гироскопов и акселерометров. Для более точного географического позиционирования используется трёхрежимный радионавигационный блок, оснащенный по примеру российских «Искандеров» и дальнобойных барражирующих боеприпасов семейства «Герань», помехозащищенным модулем, работающем в  Beidou\ГЛОНАСС и GPS спутниковых системах навигации.

"Ракетный ассортимент" китайского разведывательно-ударного дрона с целым массивом планирующих бомб и управляемых ракет.

   Передовая гиперзвуковая ракета умеет выполнять и противозенитные маневры, совершая «хаотичный» полёт в режиме финального пикирования с перегрузками до 25 единиц. Но при таком режиме полёта скорость БЧ снижается в 1,7 раза.

#гиперзвуковое оружие #гиперзвуковая ракета #гиперзвуковое вооружение #airshow china #гиперзвуковая ракета воздушного базирования #airshow china 2024 #аэробаллистические ракеты #casc ch-9 #j-10b #yj-21e #гиперзвуковое оружие кнр #истребитель j-15s
Источник: t.me
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