За цену практически в 1 млн рублей потенциальный покупатель получит велосипед с карбоновой рамой и пробегом до 100 километров на одной зарядке.

Отечественный бренд Bork, представляющий собой фирму, занимающую нишу исключительно люксовых товаров, имеющих отношение к бытовой технике и аксессуарам, выпустил в открытую продажу электровелосипед, являющийся первым электровелосипедом компании. Новинкой оказался Bork Z750 gn. Но больше всего удивляют не технические характеристики двухколёсного флагмана коммерческой организации, а его цена, за которую можно приобрести новую рестайлинговую версию Lada Granta 2024 года. Так «дизайнерский велосипед» продается почти за 800 тыс. рублей.

Электромеханический транспорт имеет карбоновую раму массой в 2400 грамм, из-за чего общая масса электробайка составляет почти 21 килограмм.

В качестве движителя, задействуется 500-ваттный электромотор. Оной способен придать транспортному средству скорость до 45 км/ч. При выборе максимально экономичного режима силовой установки, велосипед проедет около 100 километров – благодаря емкости АКБ в 504 Вт/ч, заряжаемой до 100% за 5 часов.

В транспорте используется бесступенчатая коробка выбора скорости. Выбор в пользу последней объясняется желанием создателей сделать доступным плавный ход ТС.

Если водитель захочет покрутить педали, но с «поддержкой» электромотора, то для его удобства есть 5-режимный помощник, позволяющий уменьшить физическую нагрузку для «пилота», если оный захочет эксплуатировать велосипед в «гибридном» режиме.

У транспорта есть гидравлические тормоза, вилка с амортизацией и ч\б экран, показывающий текущую скорость и заряд аккумулятора, пробег и включенный «гибридный» режим.

Велосипед может использоваться и ночью – благодаря фаре.

Конструкторы за броский дизайн получили награду Red Dot Design Award. Хотя модель Z750 gn вряд ли можно назвать полностью отечественной и настоящей гордостью российских велопроизводителей – электровелосипед производится на территории КНР. В наличии зеленый и бежевый цвета рамы.