Гейб Ньюэлл не иначе в сговоре с дирекцией Microsoft. Но кто это докажет?

Коммерческая организация Valve решением топ-управляющих указала, что новый клиент Steam больше не поддерживается старыми операционными системами Microsoft и Apple. Речь идёт о Windows 7, 8 и MacOS 10.13 и 10.14. Теперь, чтобы обновиться, нужно перейти на более свежие операционные системы, иначе обновить клиенты до самой актуальной версии не получится.

Информация о том, что Steam больше не будет обновляться на старых системах, стала известна практически год назад, в первых числах января. Но «паровой клапан» старых версий всё ещё продолжал работать. Теперь же, компьютерные юзеры для поддержки самых свежих клиентских версий Steam должны установить Windows 10 или новее. Но и клиентская «Десятка» перестанет поддерживать самые актуальные клиенты Steam после октября 2025 года.

Углубившись в статистику платформы Steam, собранную в минувшем месяце, мы выясним, что Windows 7 входит в абсолютное меньшинство операционных систем, установленных у игровых фанатов. Таковых в процентной доле нашлось всего лишь 0,29%. С другой стороны при пересчете в числовые значения, таковых людей набралось весомые 369 тыс. человек.