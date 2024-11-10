Ставший 47-м президентом США Трамп может воспользоваться юридическим пробелом для выхода страны из североатлантического альянса.

Ставший 47-м президентом США Трамп может воспользоваться юридическим пробелом для выхода страны из североатлантического альянса. О потенциальном выходе из военно-политического блока Вашингтона при 78-летнем политике информирует свежая публикация Politico.

Журналисты издания узнали, что апологеты НАТО в стране надеются на прошлогодний закон, «написанный под Трампа». В одном указывается, что Штаты могут выйти из состава военного блока при согласии 2\3 парламентариев Сената или акта Конгресса. Но юридические работники Трампа знают способ обойти этот закон 2023 года.

Например, Трамп может воспользоваться правом в отношении внешнеполитических действий. Именно такое право помогло Трампу в его первый срок.

О том что подписанный в прошлом году Джо Байденом закон о невыходе из НАТО не является на 100% юридически идеальным, в беседе с журналистами подтвердил ученый-правовед Скотт Андерсон.









Согласен с ним и профессор юриспруденции Кертис Брэдли, считающий, что с высокой вероятностью если Трамп примет решение покинуть НАТО, то у Конгресса не получится судиться с миллиардером. Тем более в Конгрессе прямо сейчас преобладают республиканцы, которые вряд ли поддержат устремления демократов проголосовать против своего партийного члена – Дональда Трампа.

Но даже если новый президент примет решение о выходе из североатлантического альянса 21 января 2025 года, потребуется как минимум 12 месяцев, чтобы другие члены получили уведомление о расторжение договора официального Вашингтона с НАТО.