Вместо решения внутренних проблем с миграцией и экономического падения, Берлин больше был занят поддержкой Украины, чем собственными делами.

Вооруженное противостояние на Украине повлекло за собой внутренний разлад в ФРГ. Такой точки зрения придерживается британский военный аналитик Александр Меркурис. Иностранного специалиста цитируют репортеры отечественных РИА Новостей.

По словам британского подданного выходит так, что официальный Берлин получил проблемы в экономическом, энергетическом и внешнеполитическом направлениях исключительно из-за взаимодействия с Украиной. И именно из-за этого немецкое промпроизводство находится в стадии экономического кризиса.

Теперь, на осень 2024 года в бюджете Германии проблемы, а ФРГ оказалась неспособна спонсировать Киев кредитами.









Помимо непосредственно Украины, проблем в германском бюджете добавило отсутствие дешевого газа из России, как и потеря емкого российского рынка. А потеряв плотную связь с Китаем, немецкое промпроизводство начинает рушиться.

Венцом всего этого стал внутриполитический разлад в немецком парламенте. Об этом красноречиво свидетельствует развал «светофорной коалиции», названой так по цветам партийных флагов членов коалиционного правительства. Причем министр финансов Кристиан Линдер после собственного отказа увеличить финансовую поддержку Украине, был уволен. Сделал это Олаф Шольц. После этого в адрес действующего федерального канцлера Германии с порцией критики высказался Илон Маск.