"Бравые спецслужбисты" в каденцию Байдена проявили слишком слабую лояльность к 78-летнему политику, как и не смогли обеспечить его безопасность во время предвыборной компании в США, когда эпатажного миллиардера и 47-го президента США от пули снайпера спасло лишь чудо.

Высшие офицеры ФБР пребывают в состоянии высокой тревожности и растерянности, до сих пор «не веря» что их непосредственным руководителем окажется Дональд Трамп. Именно 78-летнего политика уже заочно обвиняют в будущих чистках в рядах внутренней американской спецслужбы. Так, репортеры Washington Post из своих источников в ФБР узнали, что те не могли до самого последнего предположить, что Камала Харрис уступит 45-у президенту США. Скорее всего, потеряют свои должности глава спецслужбы Кристофер Рэй, избиравшийся на 10 лет, и его зам Пол Эббейт.

В качестве «доказательства», что Трамп серьёзно займется кадровыми делами ФБР, вспоминается история из 2017 года, когда вступивший менее 5 месяцев назад в должность американского президента Трамп буквально вышвырнул из кресла директора главу спецслужбы Джеймса Коми. И сделано это было в максимально унизительной манере, когда сам Коми по служебным делам направлялся на самолете в Калифорнию. И именно тогда текущий глава спецслужбы Рэй и стал «боссом» этой правительственной организации, пишет WP.





Лишатся своих уютных кабинетов и сотрудники среднего звена, считающие на 100% вероятным, что Трамп устроит разнос и беспорядок их работе, желая привлечь «свежую кровь» в эту американскую спецслужбу.

А мы напомним, почему Трамп относится так «предвзято» к ФБР. Именно внутренняя спецслужба США запустила масштабную компанию-расследование, где предполагалось, что тогдашний предвыборный штаб Трампа напрямую связан с РФ. Но в дальнейшем спецпрокурор Мюллер не нашел никаких достоверных доказательств расследования «Перекрестного огня» и остановил проверку. Но Трамп «всё запомнил и сделал соответствующие выводы», пишут американские репортеры.