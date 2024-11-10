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Репортеры Bloomberg узнали о подготовке встречи Трампа и Зеленского
Дай "Патриоты", дай "Абрамсы" и кучу всего-всего. И дай, конечно, денег. Вряд ли Зеленский способен удивить Трампа чем-то новым.

   Прямо сейчас пока что на предварительных условиях идёт плотная разработка встречи украинского общенационального лидера Владимира Зеленского и 47-го главы США Дональда Трампа. Такими сведениями располагает высокопоставленный киевский функционер – руководитель украинского МИД Андрей Сибига.

   Как заявил главный украинский дипломат, Зеленский и Трамп смогли добиться «устойчивого диалога» между собой после срочного телефонного звона от президента Украины 78-летнему американскому политику, осуществлённому на этой неделе.



   Больших подробностей Сибига сообщить не смог, так и не пояснив, когда Трамп и Зеленский увидятся: после вступления в законную должность избранного американского президента или до предстоящей инаугурации 20 января.

   Соответствующую информацию из первого абзаца Сибига сообщил во время совместного выступления для европейской прессы вместе с руководителем европейского МИД Жозепом Боррелем в Киеве. Тем временем для Европейского Союза очередное появление эпатажного Трампа в должности нового главы Белого дома не несёт ничего хорошего на 100% из-за предстоящих торговых сражений и «недостаточного» вклада европейских стран в совместную безопасность с США.

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