Крайне неудачная неделя для Владимира Александровича: ни тебе 300 млрд. российских активов, ни поставка дальнобойных американских ракет.

Руководитель американского МО генерал Ллойд Остин не дал разрешения своему ведомству на поставку ракетных систем ATACMS Украине в приоритетном порядке, как того требовал в их частном недавнем разговоре Владимир Зеленский. О том, что ВСУ не должны стать первыми в цепочке поставок иностранным покупателям американского оперативно-тактического комплекса, рассказывается в свежей публикации Wall Street Journal. «Секретной утечкой» с американскими репортерами поделились военные чиновники из Штатов и один высокопоставленный функционер из Киева.

В материале отмечается, что Остин оставил просьбу украинского президента отрицательно рассмотренной, не поддержав решение о приоритетной передаче ATACMS украинской армии.









Американский генерал Остин прямо высказался в разговоре лично Зеленскому, что украинский лидер «хочет слишком многого», когда заявляет, что правительство США должно нарушить заключенные договоры с другими странами, сделав это для нужд Украины.

Так же глава Пентагона в своем недавнем заявлении высказался по поводу ATACMS в том ключе, что данный вид боеприпаса теперь не способен атаковать военные аэродромы российских ВВС. Всё по причине перемещения отечественных истребителей и бомбардировщиков из предполагаемого радиуса поражения американских ракет.

Так же ранее Зеленский требовал от Джо Байдена отправки на Украину стратегических ракет Tomahawk, способных нести ядерный заряд и пролететь 1500 километров. Но в Северной Америке руководителю Банковой отказали.