Сделано это будет перед приходом Трампа в Белый дом.

Пентагон передаст Украине зенитные ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS. Данные поставки приурочены к передаче последнего пакета военной помощи до момента возвращения 78-летнего Трампа в Овальный кабинет. О «символической» поддержке уходящим правительством демократической партии США украинской армии рассказывается в свежей публикации Wall Street Journal.

В журналистском материале отмечается, что победа республиканца Трампа демонстрирует приверженность будущей президентской администрации к потенциальному сворачиванию военной поддержки, именно поэтому текущая администрация Джо Байдена пытается как можно быстрее отдать Украине оружие до появления Трампа в Белом доме.

Но одно дело «воздушные планы» команды Байдена, а другое дело – суровая логистическая реальность, когда крупная поставка объемом несколько миллиардов долларов должна быть передана за очень короткий срок. Тем более Украина не существует «отдельно в вакууме», и в свежем притоке вооружений нуждается и армия США.









И именно скорое появление Трампа в Белом доме нарушило планы администрации Байдена, желающей оказать акт поддержки украинской армии, терпящей серьёзные бедствия на поле боя.

По данным высокопоставленного информатора издания, работающего в Пентагоне, Вашингтон вознамерился передать Украине от 500 зенитных ракет-перехватчиков, необходимых для функционирования ЗРК Patriot и NASAMS.

Тем временем действующий руководитель Пентагона – генерал Ллойд Остин, отказал в просьбе украинскому президенту Владимиру Зеленскому в приоритетной передаче ВСУ дальнобойных ракет для ОТРК ATACMS – в обход действующих коммерческих контрактов, заключенных с западными странами-союзниками Вашингтона.