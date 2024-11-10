Убежав из Телеграм, киберпреступники опять пытаются "оседлать" WhatsApp.

Киберпреступники внедрили новую схему обмана при помощи иностранной программы обмена мгновенными сообщениями WhatsApp, играя роль «службы безопасности» для получения неправомерного доступа к аккаунту. О схеме обмана с подставными работниками СБ рассказывает свежая публикация телеграм-портала «Mash».

Мошенники, представляясь действующими специалистами службы безопасности, в форме прямых угроз доводят до пользователя мессенджера «информацию о скорой блокировке вашего мессенджера». Для воспрепятствования «законной процедуры по блокировке» предлагается озвучить «код восстановления доступа».









Но на самом деле код нужен как раз для овладения аккаунтом пострадавшего юзера. Как только код назван, пароль для доступа в профиль WhatsApp изменяется, и человек теряет контроль над своим аккаунтом. Дальше по схеме массовых рассылок с украденного номера идёт спам контактам, с просьбой отправить денежные переводы мошенникам. Обычно одной из причин для такого финансового перевода-запроса называется ДТП с близкими.

Ранее мошенники, прикрываясь сервисом «Почта России», пытались у пользователей выведать код из СМС – чтобы получить доступ к одному из профилей обманываемого.