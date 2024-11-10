После таких публикаций Старина Донни на 100% как кость в горле для многих действующих и прошлых политиков как Запада, так и Востока.

ИА Bloomberg в своей свежей публикации назвало список мировых глав, получивших плюсы или минусы из-за новости о повторном возвращении 78-летнего Трампа в белый дом. В журналистском материале одной из главных причин, почему какому-то конкретному мировому лидеру будет комфортно или не комфортно с Дональдом Трампом, называется личное мнение избранного президента США. Так миллиардер делит мировых глав по сильным и слабым сторонам, составляя своеобразный внутренний рейтинг.

Так американские репортеры считают, что точно выиграли от победы Трампа Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Мухаммед бин Салман и Нарендра Моди.

В список команды проигравших вошел как «капитан неудачников» – президент Украины Владимир Зеленский, а также руководитель Ирана Масуд Пезешкиан и глава Китая Си Цзиньпин.









В список второй команды победителей вошли Виктор Орбан, Ким Чен Ын и Тайип Эрдоган.

Особое внимание авторы статьи уделили Владимиру Зеленскому, получившего звание «самого пострадавшего президента» от возвращения Дональда Трампа в когорту действующих мировых лидеров.

Появятся трудности в общении и у таких западных лидеров, как Олаф Шольц и Эммануэль Макрон. К которым в качестве проигравших могут присоединиться премьер Японии и главы Бразилии и Мексики.