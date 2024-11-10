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NBC News: Трамп хочет депортировать сотни тысяч легально въехавших мигрантов
Как бы 78-летний бизнесмен не привел США к очередной социальной революции на радость недругам.

   Дональд Трамп и его команда, ещё не вступившие в период легальных полномочий, уже вынашивают масштабные планы по отмене действующих программ CBP One CHNV Джо Байдена, позволившие 1,3 млн. мигрантов на легальной основе оказаться в Штатах. Если 78-летнему политику удастся осуществить задуманное, то из США будут выдворены те, кто появился на территории Северной Америки легально, но к настоящему дню не получил законного убежища. О новых амбициозных планах второй раз вернувшегося в Белый дом миллиардера рассказали в частной беседе репортерам NBC News два анонимных представителя команды избранного президента.

   Так на 10 ноября невозможно точно с высокой достоверностью назвать, какое именно количество мигрантов могут быть высланы. По некоторым данным общее количество таких людей может оказаться несколько сотен тысяч доходя до 1,3 млн.



   Как пишут американские корреспонденты, могут быть изгнанными из США первыми молодые китайские мужчины, живущие здесь нелегально. Вторыми и третьими – осужденные преступники и нарушившие повторно предписание о законной депортации.

   Но не мигранты, которые прибыли легально по «программам Байдена», получившие статус защищенных от депортации – из-за полученного одного из законных статусов, могут остаться в Штатах.

   Вместе с тем существует высокая вероятность, что большинство новых предписаний о депортации может быть оспорено на законном основании в судебных инстанциях американского государства.

#инопресса #дональд трамп #дональд трамп и миграционный кризис
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